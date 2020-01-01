Мы предлагаем Вам дорожно-строительную технику и оборудование под любые требования: асфальтосмесительные и бетоносмесительные установки; автогрейдеры; широкую линейку дорожных катков: асфальтовые, грунтовые, пневмоколесные и траншейные катки; виброплиты и вибротрамбовки; восстановленую технику, гарантийное, постгарантийное сервисное обслуживание и запчасти – у нас есть решение для любой задачи.



Тяжмаш соответствует лучшим стандартам сервиса в отрасли. Для этого на нашем складе всегда в наличии широкий ассортимент запасных частей, а специалисты готовы проконсультировать Вас в любое время – просто позвоните на нашу горячую линию.



Ammann является лидером по разработке и производству асфальтосмесительных и бетоносмесительных установок. Свыше четырех тысяч асфальтовых и бетонных заводов Ammann работают в разных странах. Высокое качество и надежность заводов Ammann обеспечивается за счет их оснащения узлами и компонентами нового поколения, которые производятся в Швейцарии. Ammann производит заводы как по стандартным, так и по индивидуальным проектам, предлагая большое разнообразие решений: мобильные, оптимизированные для перевозки и стационарные асфальтосмесительные установки.



Завод HBM-Nobas, расположенный в Германии, славится своими высокопроизводительными и маневренными автогрейдерами высочайшего технического уровня. Автогрейдеры HBM-Nobas являются оптимальным выбором по соотношению цена-качество.

